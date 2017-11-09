Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году 20:32, 09 ноября Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году (Эксклюзив)
Зима придет в Приморье на следующей неделе, - Кубай 20:32, 09 ноября Зима придет в Приморье на следующей неделе, - Кубай
​Адвокат Игоря Пушкарёва прокомментировал перенос заседания Верховного суда 20:17, 09 ноября ​Адвокат Игоря Пушкарёва прокомментировал перенос заседания Верховного суда (Эксклюзив)
Новостная лента
Ноябрь, 09 четверг
22:34
Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину Эксклюзив
22:34
Масштабная рыбопромышленная выставка прошла в Китае Фото
21:32
Андрей Тарасенко пригласил в Приморье крупного игрока на рынке вольфрама
20:32
Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году Эксклюзив
20:32
Зима придет в Приморье на следующей неделе, - Кубай
20:17
​Адвокат Игоря Пушкарёва прокомментировал перенос заседания Верховного суда Эксклюзив
19:26
В Верховном суде прокуратура просит продлить арест Игорю Пушкарёву Эксклюзив
19:16
Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз Видео
18:33
Девушки из Уссурийска нашли хитрый способ посещать кафе за чужой счет Видео
18:15
Верховный суд решает, где будет слушаться дело Пушкарёва (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:09
В Приморье объявлено предупреждение в связи с непогодой
17:54
Необычный товар пытался привезти в Приморье гражданин США
17:47
Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье
17:40
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:34
Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока
17:29
ВБЩЗ: Нелегкая победа
17:17
Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные
17:05
Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье
16:55
Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье Фото
16:53
Владивостокцам расскажут, как создать на даче красивый сад своими руками
16:39
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке Видео
16:27
Весенние первоцветы порадовали приморцев в преддверии зимы
16:15
Приморье: Политическая перезагрузка Видео
16:02
Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно Фото
15:50
Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке
15:37
Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей
15:25
Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка
15:13
Морская авиация ТОФ пополнилась обновлёнными вертолётами Ка-29
15:01
День бойца студенческих отрядов отпразднуют во Владивостоке
14:48
В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи
14:38
Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены
14:36
Пожарные тушат авторазборку в Приморье
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4230 (169) от 09 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Андрей Тарасенко пригласил в Приморье крупного игрока на рынке вольфрама

Таких предприятий в России всего три, два из них - в Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с генеральным директором ЗАО «Компания «Вольфрам» Михаилом Горбачевым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Стороны обсудили реализацию нового инвестиционного проекта в одном из сел Приморья.

Андрей Тарасенко сделал акцент на том, что одна из самый главных задач - развитие промышленного производства, поддержка предприятий, которые могут создавать новые рабочие места и влияние на рост экономических показателей. На сегодняшний день моногород Светлогорье, Пожарский район, является изведанным источником месторождения вольфрамсодержащей руды. Собственником лицензии на добычу является Лермонтовский ГОК, который выпускает промышленный концентрат вольфрама с содержанием 40%. Продукция комбината используется для нужд внутреннего рынка, а именно в военно-промышленного комплексе: авиа-, самолето-, танкостроении. Всего в России таких предприятий три: два из них - в Приморье. Представители комбината отмечают, что средняя мощность фабрики - 100 тысяч тонн руды в год.

Сегодня предприятие вновь заработало после длительного перерыва. В планах - возобновить и улучшить прежние показатели. Андрей Тарасенко рассказал, что планирует оснастить ГОК мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды. По его словам, добиться этого можно благодаря инвестиционным вложениям.

«Я сделал такое инвестиционное предложение одному из крупнейших производителей вольфрамовой продукции в России. Договорились, что он изучит этот вопрос. Инвестпроект может предполагать установку на базе действующего комбината мощностей, которые позволят наладить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью», – заявил врио губернатора Приморья.

Похожие новости
В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи
14:48, 09 ноября 2017 В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи

Заксобрание края предлагает увеличить расходы на здравоохранение

В администрации Приморья снова кадровые перестановки
13:23, 09 ноября 2017 В администрации Приморья снова кадровые перестановки

Еще один глава департамента уволен по собственному желанию

Стало известно, где экс-губернатор Приморья продолжит карьеру
09:23, 09 ноября 2017 Стало известно, где экс-губернатор Приморья продолжит карьеру

Владимир Миклушевский вновь может возглавить университет

Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай
23:33, 08 ноября 2017 Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай

Круизный маршрут может появиться уже в ближайшее время

Российская валюта будет дорожать
14:14, 08 ноября 2017 Российская валюта будет дорожать

Курс валют на 8 ноября

Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья
13:16, 08 ноября 2017 Стало известно имя первого вице-губернатора Приморья

Новое назначение в администрации края

Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму
11:48, 08 ноября 2017 Россия поможет пострадавшему от стихии Вьетнаму

Десятки человек во Вьетнаме пропали без вести