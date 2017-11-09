Андрей Тарасенко пригласил в Приморье крупного игрока на рынке вольфрама

Таких предприятий в России всего три, два из них - в Приморье

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с генеральным директором ЗАО «Компания «Вольфрам» Михаилом Горбачевым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Стороны обсудили реализацию нового инвестиционного проекта в одном из сел Приморья.

Андрей Тарасенко сделал акцент на том, что одна из самый главных задач - развитие промышленного производства, поддержка предприятий, которые могут создавать новые рабочие места и влияние на рост экономических показателей. На сегодняшний день моногород Светлогорье, Пожарский район, является изведанным источником месторождения вольфрамсодержащей руды. Собственником лицензии на добычу является Лермонтовский ГОК, который выпускает промышленный концентрат вольфрама с содержанием 40%. Продукция комбината используется для нужд внутреннего рынка, а именно в военно-промышленного комплексе: авиа-, самолето-, танкостроении. Всего в России таких предприятий три: два из них - в Приморье. Представители комбината отмечают, что средняя мощность фабрики - 100 тысяч тонн руды в год.

Сегодня предприятие вновь заработало после длительного перерыва. В планах - возобновить и улучшить прежние показатели. Андрей Тарасенко рассказал, что планирует оснастить ГОК мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды. По его словам, добиться этого можно благодаря инвестиционным вложениям.

«Я сделал такое инвестиционное предложение одному из крупнейших производителей вольфрамовой продукции в России. Договорились, что он изучит этот вопрос. Инвестпроект может предполагать установку на базе действующего комбината мощностей, которые позволят наладить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью», – заявил врио губернатора Приморья.