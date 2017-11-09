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Общество

«Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток

Экипаж корабля успешно справился с поставленными задачами
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивосток из дальнего похода вернулся большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома», БПК «Адмирал Виноградов», под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова, решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль. Об этом сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

На причале экипаж корабля встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1 ранга Иван Ковалёв. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и вручил командиру корабля жареного поросенка.

По итогам похода ряд военнослужащих БПК «Адмирал Виноградов» награждены ценными подарками и грамотами.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» продолжает дальний поход. 

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