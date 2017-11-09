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Зима придет в Приморье на следующей неделе, - Кубай

Температура воздуха опуститься до -20°С
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал о надвигающемся на Приморья циклоне, а также о предстоящей зиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Первый циклон по Приморью ударил еще вчера, вызвав где дождь, где снег, где штормовой ветер, после чего ушел в Охотское море. Сегодня в крае наблюдается солнечная погода. Но уже завтра к утру к Приморью подойдет новый циклон с запада.

- С перемещением циклона на восток вечером и в ночь на 11 ноября ему в тыл начнет поступать холодная воздушная масса, на большей территории края дождь перейдет в снег, на перевалах возможна метель при штормовом ветре северного направления. Не обойдется без гололеда. Словом, если есть возможность отменить поездки с юга на север, особенно на восток и северо-восток, лучше это сделать,- рассказал Борис Кубай.

Во Владивостоке завтра, 10 ноября, ожидается дождь, а после полуночи начнет поступать холод, поэтому есть вероятность, что во второй половине ночи в столице края может выпасть небольшой снег.

На следующей неделе Приморья вновь окажется во власти циклона. Днем 13 ноября в южной половине края ожидается слабый дождь, в северной — слабый снег, а ночью дождь может перейти в снег. С выходом циклона на Сахалин днем 14 ноября снег на западе и на юге Приморья прекратится, а на востоке и северо-востоке сохранится.

Зима придет в Приморье с 15 ноября. Именно на следующей неделе по-зимнему похолодает! Ночью в отдельных районах могут наблюдаться 20-градусные морозы. На побережье также станет существенно холоднее. 

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