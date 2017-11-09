В Верховном суде прокуратура просит продлить арест Игорю Пушкарёву 19:26, 09 ноября В Верховном суде прокуратура просит продлить арест Игорю Пушкарёву (Эксклюзив)
Верховный суд решает, где будет слушаться дело Пушкарёва (онлайн-трансляция) 18:15, 09 ноября Верховный суд решает, где будет слушаться дело Пушкарёва (онлайн-трансляция) (Эксклюзив)
В Приморье объявлено предупреждение в связи с непогодой 18:09, 09 ноября В Приморье объявлено предупреждение в связи с непогодой
Новостная лента
Ноябрь, 09 четверг
19:32
Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину Эксклюзив
19:32
Масштабная рыбопромышленная выставка прошла в Китае Фото
19:26
В Верховном суде прокуратура просит продлить арест Игорю Пушкарёву Эксклюзив
19:16
Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз Видео
18:33
Девушки из Уссурийска нашли хитрый способ посещать кафе за чужой счет Видео
18:15
Верховный суд решает, где будет слушаться дело Пушкарёва (онлайн-трансляция) Эксклюзив
18:09
В Приморье объявлено предупреждение в связи с непогодой
17:54
Необычный товар пытался привезти в Приморье гражданин США
17:47
Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье
17:40
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:34
Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока
17:29
ВБЩЗ: Нелегкая победа
17:17
Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные
17:05
Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье
16:55
Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье Фото
16:53
Владивостокцам расскажут, как создать на даче красивый сад своими руками
16:39
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке Видео
16:27
Весенние первоцветы порадовали приморцев в преддверии зимы
16:15
Приморье: Политическая перезагрузка Видео
16:02
Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно Фото
15:50
Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке
15:37
Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей
15:25
Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка
15:13
Морская авиация ТОФ пополнилась обновлёнными вертолётами Ка-29
15:01
День бойца студенческих отрядов отпразднуют во Владивостоке
14:48
В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи
14:38
Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены
14:36
Пожарные тушат авторазборку в Приморье
14:24
В Приморье сгорел автомобиль Фото
14:12
Приморец украл топлива на 165 тысяч рублей
14:00
Трое приморцев совершили дерзкое убийство в шиномонтажной мастерской
13:47
С «рейдерским захватом» модного фитнес-клуба во Владивостоке разберется Арбитраж
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4230 (169) от 09 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Девушки из Уссурийска нашли хитрый способ посещать кафе за чужой счет

Уже не первый раз жительницы Приморья покидают заведение, не заплатив за еду
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Девушки из Приморья решили вкусно поесть "на халяву", сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

В одном из популярном инстаграм-паблике появилось видео с камер наблюдения одного из кафе в городе Уссурийске. На кадрах - девушки, решившие поесть и не заплатить по счету. По словам руководства кафе, общая сумма чека составила 1500 рублей. После трапезы девушки, заказав еще чай и сообщив официанту, что они идут на перекур, вышли на крыльцо и стремительно покинули заведение. Назад они уже не вернулись.

Местные жители рассказывают, что подобная история недавно произошла в еще одном кафе Уссурийска и, судя по кадрам, девушки имеют к ней самое прямое отношение. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


Похожие новости
Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье
17:47, 09 ноября 2017 Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье

По данному факту был составлен административный протокол

За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий
17:40, 09 ноября 2017 За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока
17:34, 09 ноября 2017 Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока

Все обстоятельства случившегося устанавливаются

Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье
17:05, 09 ноября 2017 Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье

Все подробности случившегося устанавливаются

Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье
16:55, 09 ноября 2017 Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье

С 30 октября о женщине нет никаких сведений

Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей
15:37, 09 ноября 2017 Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей

В отношении жителя Кавалеровского района возбуждено уголовное дело

Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены
14:38, 09 ноября 2017 Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены

Задержание в Приморье адвоката-«миллионера» может привести к ряду отставок в органах следствия и в прокуратуре