Девушки из Уссурийска нашли хитрый способ посещать кафе за чужой счет

Уже не первый раз жительницы Приморья покидают заведение, не заплатив за еду

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Девушки из Приморья решили вкусно поесть "на халяву", сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

В одном из популярном инстаграм-паблике появилось видео с камер наблюдения одного из кафе в городе Уссурийске. На кадрах - девушки, решившие поесть и не заплатить по счету. По словам руководства кафе, общая сумма чека составила 1500 рублей. После трапезы девушки, заказав еще чай и сообщив официанту, что они идут на перекур, вышли на крыльцо и стремительно покинули заведение. Назад они уже не вернулись.

Местные жители рассказывают, что подобная история недавно произошла в еще одном кафе Уссурийска и, судя по кадрам, девушки имеют к ней самое прямое отношение.

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