В Приморье объявлено предупреждение в связи с непогодой

Жителям края следует отложить поездки на личном транспорте

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты Примгидромета сообщают о резком ухудшении погодных условий в период 10–11 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Утром 10 ноября на Приморье выйдет активный циклон из Китая, в результате чего начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнет поступать холодный воздух, температура воздуха понизится, и дожди перейдут в мокрый снег, снег.

На большей территории края ожидаются осадки с общим количеством 15–45 мм при дожде и дожде со снегом, и 5–15 мм при снеге, что составит 0,3–1 месячной нормы. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах метелью при усилении ветра до 13–18 м/с, на побережье порывами до 28 м/с.

Во вторник, 7 ноября, в адрес органов власти Приморского края синоптиками было отправлено соответствующее предупреждение, а сегодня ГУ МЧС России по Приморскому краю объявило экстренное предупреждение о возможном неблагоприятном погодном явлении.

Жителям Приморья не следует без веских причин пользоваться личным автотранспортом, чтобы не подвергать себя ненужному риску, а также заменить летнюю резину на зимнюю. На период действия предупреждения во время непогоды рекомендуется не покидать пределы населённого пункта без особой необходимости.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефонам: 112 и 101.