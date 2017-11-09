Необычный товар пытался привезти в Приморье гражданин США

Правонарушитель привлечен к административной ответственности

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Должностные лица Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля обнаружили в багаже гражданин США, следующего из Китая в Россию, необычный товар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного Управления.

При устном опросе мужчина заявил, что товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, не имеет. Однако в картонных коробках гражданин перемещал товары, не предназначенные для личного пользования - 900 дисков и 5800 листовок с изображениями и текстом религиозного содержания.

Мужчина объяснил, что приобрел продукцию в Китае и везет его в Россию для своего друга - пастыря, который должен был встречать его на вокзале.

За недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих декларированию, правонарушитель привлечен к административной ответственности.