За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий

Зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 64 ДТП, 42 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 11 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 10 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, шестерых водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 12 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ остановили двух автомобилистов, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 46 автомобилистов, а 66 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

Правила парковки нарушили 81 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 80 авто.

В отношении 18 таксистов и 17 водителей автобусов, а также трех злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Всего в среду, 8 ноября, в приморской столице зарегистрировано 323 нарушения ПДД.

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