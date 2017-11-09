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Общество

Суд отклонил иск Навального к Владимиру Путину

Решение будет обжаловано
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Тверской районный суд отказался принимать иск общественного деятеля Алексея Навального к Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, сообщает РИА VladNews.

"По версии суда, права Навального не нарушены.В исковом заявлении мы прямо указали как именно бездействием и действиями Путина нарушаются права Навального. В судебном заседании и должно быть это проверено. Не помню, чтобы суд рассматривал иск Навального к Путину ранее. В любом случае отказ в принятии незаконен и будем его обжаловать",- сообщил Иван Жданов в социальных сетях.

Напомним,поводом к подаче иска Навальный назвал отказ согласовать встречи с избирателями в регионах и отсутствие предложения альтернативных площадок для проведения таких встреч.

«В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы», — сообщил Алексей Навальный.

По словам российского политика, его штаб переведет встречи с избирателями в новый формат: они будут проводиться «на частной земле и в частных помещениях».

Отметим, ранее, для того чтобы вызвать наибольший резонанс, Навальный старался участвовать как раз в несанкционированных митингах и вызвать скандал.

Также глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах президента после 2028 года. Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на пост президента России 2018 года из-за судимости.

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