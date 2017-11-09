Истоник: В силовых структурах Приморья могут грядут кадровые перемены

Задержание в Приморье адвоката-«миллионера» может привести к ряду отставок в органах следствия и в прокуратуре

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Расследуемое дело о том, как молодой адвокат пытался получить 1,5 млн. рублей за мнимые услуги по изменению подследственности уголовного дела о мошенничестве, удивительным образом совпадает с некоторыми «кадровыми решениями» в силовых структурах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goldenmost.ru

Две недели назад сотрудниками УФСБ по Приморскому краю был задержан молодой и успешный адвокат (в прошлом проходивший службу в органах приморского Следкома), который пытался получить 1,5 млн. рублей от гражданина, другу которого он якобы мог помочь в облегчении участи. Друг обвинялся в мошенничестве и адвокат якобы пообещал изменить подследственность: передать дело из расследования одного силового ведомства в другое. При этом (по версии следствия) реальной возможности что-либо изменить (в том числе, направить дело из одного следственного органа в другой) адвокат не мог. А сама история с попыткой получения 1,5 млн. рублей происходила в Уссурийске. Удивительное рядом: вскоре после задержания адвоката-«миллионера», который должен был «зарешать» вопрос, один из замов Уссурийского городского прокурора скоропостижно покинул свою должность, хотя такого рода процедура не является очень уж короткой и быстрой. Якобы именно ушедший зам и отвечал за контроль и надзор за следствием.

В уголовном деле об адвокате-«миллионере», конечно же, имеются неясные, если не сказать, — загадочные моменты. Во-первых, сам защитник оказался не в СИЗО, а на домашнем аресте, хотя по аналогичным делам адвокаты обычно гарантированно заезжают на 2-3 месяца в следственный изолятор. Во-вторых, совпавшее с этим «быстрое» увольнение прокурорского работника из Уссурийска. В-третьих, как выясняется, у задержанного сотрудниками ФСБ адвоката имеется пусть отдалённое, но всё-таки родство с одним из полковников юстиции, который занимает в Приморье высокопоставленную «следственную должность». А, если это так, то сотрудники приморской контрразведки вправе поставить вопрос о «конфликте интересов» между адвокатом и его дальними родственниками в следствии. Что может означать в ближайшее время еще несколько добровольных отставок – как в следствии («конфликт интересов»), так и в прокуратуре («недостаточный надзор»).

Опять же, уместен вопрос, откуда у некоторых нынешних приморских адвокатов (особенно, из числа тех, кто недавно носил погоны), такие «миллионные» амбиции в части гонораров и такая уверенность в том, что они смогут «зарешать» проблему с уголовным делом? Хотя, наверное, это уже личный выбор клиентов – доверять или не доверять защитникам, которые до недавнего времени были «по другую сторону баррикад»…