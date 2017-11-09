Истоник: В силовых структурах Приморья могут грядут кадровые перемены 14:38, 09 ноября Истоник: В силовых структурах Приморья могут грядут кадровые перемены
Пожарные тушат авторазборку в Приморье 14:36, 09 ноября Пожарные тушат авторазборку в Приморье
В Приморье сгорел автомобиль 14:24, 09 ноября В Приморье сгорел автомобиль (Фото)
Новостная лента
Ноябрь, 09 четверг
14:59
Масштабная рыбопромышленная выставка прошла в Китае Фото
14:59
Верховный суд 9 ноября решит судьбу Игоря Пушкарева Фото
14:48
В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи
14:38
Истоник: В силовых структурах Приморья могут грядут кадровые перемены
14:36
Пожарные тушат авторазборку в Приморье
14:24
В Приморье сгорел автомобиль Фото
14:12
Приморец украл топлива на 165 тысяч рублей
14:00
Трое приморцев совершили дерзкое убийство в шиномонтажной мастерской
13:47
С «рейдерским захватом» модного фитнес-клуба во Владивостоке разберется Арбитраж
13:35
Сотрудники ДПС поймали злостного алиментщика на трассе в Приморье
13:23
В администрации Приморья снова кадровые перестановки
13:11
Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину Эксклюзив
12:59
Снегопад накроет Приморье в пятницу, 10 ноября
12:46
Гости из прошлого: Два брата устроили дебош возле здания приставов во Владивостоке
12:35
Доллар продолжает падать
12:23
За минувшую неделю приморцы нарушили ПДД на 13 млн рублей
11:59
На Набережной Владивостока продавали опасную красную икру
11:45
Приморцев обучат огранке бриллиантов
11:33
Владивостокский «Луч» не смог порадовать победой врио губернатора Фото
11:21
Эксперты рассказали, когда в Приморье ожидается всплеск гриппа
11:09
В Приморье готовятся к празднованию юбилея края
10:55
В краевом центре отопительный сезон проходит в штатном режиме
10:43
Погода в Приморье сегодня, 9 ноября, потенциально опасна Фото
10:31
За сутки в Приморье потушили девять пожаров
10:19
Во Владивостоке перед судом предстанет домработница, ограбившая хозяев
10:04
Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке
09:48
Пассажир решил не расплачиваться с таксистом и ограбил его
09:35
Неизвестный вынес из магазина более 20 тыс рублей в Приморье
09:23
Стало известно, где экс-губернатор Приморья продолжит карьеру
08:51
​ Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября
08:46
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 ноября Адреса
08:42
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 9 ноября Адреса
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4230 (169) от 09 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Истоник: В силовых структурах Приморья могут грядут кадровые перемены

Задержание в Приморье адвоката-«миллионера» может привести к ряду отставок в органах следствия и в прокуратуре
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Расследуемое дело о том, как молодой адвокат пытался получить 1,5 млн. рублей за мнимые услуги по изменению подследственности уголовного дела о мошенничестве, удивительным образом совпадает с некоторыми «кадровыми решениями» в силовых структурах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goldenmost.ru

Две недели назад сотрудниками УФСБ по Приморскому краю был задержан молодой и успешный адвокат (в прошлом проходивший службу в органах приморского Следкома), который пытался получить 1,5 млн. рублей от гражданина, другу которого он якобы мог помочь в облегчении участи. Друг обвинялся в мошенничестве и адвокат якобы пообещал изменить подследственность: передать дело из расследования одного силового ведомства в другое. При этом (по версии следствия) реальной возможности что-либо изменить (в том числе, направить дело из одного следственного органа в другой) адвокат не мог. А сама история с попыткой получения 1,5 млн. рублей происходила в Уссурийске. Удивительное рядом: вскоре после задержания адвоката-«миллионера», который должен был «зарешать» вопрос, один из замов Уссурийского городского прокурора скоропостижно покинул свою должность, хотя такого рода процедура не является очень уж короткой и быстрой. Якобы именно ушедший зам и отвечал за контроль и надзор за следствием.

В уголовном деле об адвокате-«миллионере», конечно же, имеются неясные, если не сказать, — загадочные моменты. Во-первых, сам защитник оказался не в СИЗО, а на домашнем аресте, хотя по аналогичным делам адвокаты обычно гарантированно заезжают на 2-3 месяца в следственный изолятор. Во-вторых, совпавшее с этим «быстрое» увольнение прокурорского работника из Уссурийска. В-третьих, как выясняется, у задержанного сотрудниками ФСБ адвоката имеется пусть отдалённое, но всё-таки родство с одним из полковников юстиции, который занимает в Приморье высокопоставленную «следственную должность». А, если это так, то сотрудники приморской контрразведки вправе поставить вопрос о «конфликте интересов» между адвокатом и его дальними родственниками в следствии. Что может означать в ближайшее время еще несколько добровольных отставок – как в следствии («конфликт интересов»), так и в прокуратуре («недостаточный надзор»).

Опять же, уместен вопрос, откуда у некоторых нынешних приморских адвокатов (особенно, из числа тех, кто недавно носил погоны), такие «миллионные» амбиции в части гонораров и такая уверенность в том, что они смогут «зарешать» проблему с уголовным делом? Хотя, наверное, это уже личный выбор клиентов – доверять или не доверять защитникам, которые до недавнего времени были «по другую сторону баррикад»…

Похожие новости
Пожарные тушат авторазборку в Приморье
14:36, 09 ноября 2017 Пожарные тушат авторазборку в Приморье

На месте происшествия находятся 10 челок личного состава

В Приморье сгорел автомобиль
14:24, 09 ноября 2017 В Приморье сгорел автомобиль

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Приморец украл топлива на 165 тысяч рублей
14:12, 09 ноября 2017 Приморец украл топлива на 165 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело

Трое приморцев совершили дерзкое убийство в шиномонтажной мастерской
14:00, 09 ноября 2017 Трое приморцев совершили дерзкое убийство в шиномонтажной мастерской

Фигуранты дела получили реальные сроки лишения свободы

Сотрудники ДПС поймали злостного алиментщика на трассе в Приморье
13:35, 09 ноября 2017 Сотрудники ДПС поймали злостного алиментщика на трассе в Приморье

Мужчина наказан на 60 часов обязательных работ

Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину
13:11, 09 ноября 2017 Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину

«Снайпера» разыскивают сотрудники полиции

Снегопад накроет Приморье в пятницу, 10 ноября
12:59, 09 ноября 2017 Снегопад накроет Приморье в пятницу, 10 ноября

На дорогах возможно гололедица