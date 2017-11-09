Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье

Все подробности случившегося устанавливаются

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого пострадали пешеходы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Пушкина и Горького. Как сообщили очевидцы, из-за невнимательности водитель столкнулись Toyota Crown и Toyota Vista. Иномарки во время столкновения зацепили пенсионерку, которая вместе с внуком переходила дорогу.

На месте происшествия незамедлительно прибыла бригада «скорой», которая оказала необходимую помощь пешеходам.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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