Пожарные тушат авторазборку в Приморье

На месте происшествия находятся 10 челок личного состава

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, в Дальнегорске произошло возгорание на авторазборке по улице Спортивная, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:54, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.

Установлено, что горят бытовка, автомобили и гаражи.

В 13:32 возгорание было локализовано. В настоящее время тушение пожара продолжается.

По сигналу на место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

По предварительным данным, площадь пожара составила 20 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

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