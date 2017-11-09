Пожарные тушат авторазборку в Приморье

Сегодня, 9 ноября, в Дальнегорске произошло возгорание на авторазборке по улице Спортивная, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:54, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.
Установлено, что горят бытовка, автомобили и гаражи.
В 13:32 возгорание было локализовано. В настоящее время тушение пожара продолжается.
По сигналу на место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 4 единицы техники.
По предварительным данным, площадь пожара составила 20 кв. м.
Погибших и пострадавших нет.
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