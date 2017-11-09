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Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз

Национальный вопрос
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

500 приморцев проверили свои знания о традициях и обычаях народов России. Акция «Большой этнографический диктант» прошла в стране во второй раз. В крае на вопросы диктанта отвечали во Владивостоке, Большом Камне, Артеме, Уссурийске и Спасске-Дальнем. Как оценили диктант этого года участники акции и когда станут известны результаты?

Большой этнографический диктант в Приморье прошел уже во второй раз. Написать его можно было на 12 площадках в 5 муниципалитетах края. Одной из них традиционно стал Дальневосточный федеральный университет. Отличительной особенностью диктанта в этом году стал региональный сегмент, который включил в себя вопросы о национальном и религиозном многообразии края, коренных малочисленных народах, казачестве, национальной кухне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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