Очередной митинг пройдёт во Владивостоке

Жители Приморья возмущены вырубкой краснокнижных деревьев

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Жители района Садгород собираются выйти на митинг для того, чтобы рассказать о массовой вырубке редких краснокнижных деревьев на территории их района. Мероприятие пройдёт в субботу, 25 ноября, в 12.00 на Привокзальной площади города.Организаторы митинга сообщили, что все действия уже согласованы с представителями краевой администрации, сообщает РИА VladNews.

Напомним, в среду,1 ноября, в районе станции Садгород прошло собрание жителей района, где они потребовали немедленно прекратить уничтожение деревьев, в том числе краснокнижных пород. На собрании присутствовали представители администрации Владивостока, которые ответили на все вопросы жителей пригорода.

По словам участников собрания, многие коттеджи в районе станции Садгород построены нелегально, однако теперь их собственники решили оформить официально свои строения с помощью изменения в новом генплане зоны пригорода на “Ж”, вместо рекреационной зоны “Р". Эти изменения, по мнению жителей, неблагоприятно скажутся на экологии в городе.

По окончании встречи участники собрания решили отправить также заявления в прокуратуру Приморского края и Общественную палату РФ.

Однако, в распоряжении редакции оказалось видео,где показано, как неизвестные продолжают вырубку редкокнижных деревьев в районе станции Садгород.После инциндента жители района решили организовать митинг, в рамках которого они планируют обратиться к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрию Трутневу.