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Общество

Весенние первоцветы порадовали приморцев в преддверии зимы

Растение обычно начинает цвести в Приморье в апреле
Фото: ФГБУ «Земля леопарда» Фото: ФГБУ «Земля леопарда»
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Теплая осень в Приморье в этом году стала причиной повторного цветения некоторых весенних растений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда». Приморцам довелось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов – ветровочника амурского.

Сразу несколько цветков распустившейся ветреницы были обнаружены на этой неделе в долине реки Кедровой в ходе экскурсии по маршруту «К сердцу Кедровой пади». Несмотря на то, что повторное цветение весенних растений уже отмечалось на территории «Земли леопарда» в прошлые годы, туристы восприняли такую находку как маленькое «чудо».

Стоит отметить, что это растение обычно начинает цвести в Приморье в апреле с приходом периода весенних ветров. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке, и считается относительно редким: в Амурской области он занесен в региональную Красную книгу. 

«Эти нежные красивые цветы очень порадовали туристов, - рассказывает Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по туризму и экологическому просвещению. – Все мы уже живем в ожидании зимы, и увидеть такой «привет из весны» среди опавших сухих листьев было очень трогательно. Гости заповедника любовались цветами и осторожно обходили их за несколько метров, чтобы нечаянно не растоптать».

По оценке ученых, помимо теплой осени свою роль в цветении ветреницы сыграл и особый микроклимат долины реки Кедровой. С обеих сторон от ветров ее закрывают сопки, а потому нередко осенью здесь отмечается цветение и других первоцветов.

«С приходом очередного потепления почва прогрелась, и растения, цветущие весной, не ушли в состояние покоя, - поясняет Елена Пименова, заместитель директора Ботанического сада-института (БСИ) ДВО РАН по научной работе. – В долине Кедровой свой, изолированный микроклимат. Однако в этом году и в Ботаническом саду отмечалось повторное цветение рододендрона и сирени. До этого сирень цвела осенью, но в этом году отмечается наиболее интенсивное осеннее цветение».

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