ВБЩЗ: Нелегкая победа

С завода сняты все претензии

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокский бутощебеночный завод вновь может работать спокойно и в полном объеме. 1 ноября Департамент природных ресурсов издал приказ, согласно которому ВБЩЗ вновь сможет пользоваться недрами по лицензии с целью добычи строительного камня, а накануне заводу согласовали технический проект — основной документ по которому предприятие занимается добычей полезных ископаемых. Сегодня с завода сняты все претензии. И 200 его работников могут быть спокойными за свои заработные платы, сообщает РИА VladNews со

Подписание официального документа между жителями улиц Карьерная и Снеговая и Владивостокским бутощебеночным заводом — момент значимый, хоть и происходит без всякой помпы. С этого момента дома на Карьерной завод взял под свое шефство. Предприятие построит здесь новую детскую площадку, будут проводить субботники, а также для удобства людей смонтируют на заводе новое оборудование для шумо- и пылеизоляции.