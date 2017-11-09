Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные 17:17, 09 ноября Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные
Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье 16:55, 09 ноября Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье (Фото)
Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены 14:38, 09 ноября Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены
Новостная лента
Ноябрь, 09 четверг
18:01
Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину Эксклюзив
18:01
Масштабная рыбопромышленная выставка прошла в Китае Фото
17:54
Необычный товар пытался привезти в Приморье гражданин США
17:47
Подросток под таблетками бегал по железнодорожным путям в Приморье
17:40
За сутки во Владивостоке произошло более 60 аварий Эксклюзив
17:34
Малолитражка влетела в леерное ограждение на объездной трассе Владивостока
17:29
ВБЩЗ: Нелегкая победа
17:17
Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные
17:05
Бабушка с внуком пострадали в ДТП в Приморье
16:55
Молодая женщина бесследно исчезла в Приморье Фото
16:53
Владивостокцам расскажут, как создать на даче красивый сад своими руками
16:39
Очередной митинг пройдёт во Владивостоке Видео
16:27
Весенние первоцветы порадовали приморцев в преддверии зимы
16:15
Приморье: Политическая перезагрузка Видео
16:02
Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно Фото
15:50
Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке
15:37
Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей
15:25
Во Владивостоке развернется продовольственная ярмарка
15:13
Морская авиация ТОФ пополнилась обновлёнными вертолётами Ка-29
15:01
День бойца студенческих отрядов отпразднуют во Владивостоке
14:48
В Приморье станет больше автомобилей скорой помощи
14:38
Источник: В силовых структурах Приморья грядут кадровые перемены
14:36
Пожарные тушат авторазборку в Приморье
14:24
В Приморье сгорел автомобиль Фото
14:12
Приморец украл топлива на 165 тысяч рублей
14:00
Трое приморцев совершили дерзкое убийство в шиномонтажной мастерской
13:47
С «рейдерским захватом» модного фитнес-клуба во Владивостоке разберется Арбитраж
13:35
Сотрудники ДПС поймали злостного алиментщика на трассе в Приморье
13:23
В администрации Приморья снова кадровые перестановки
12:59
Снегопад накроет Приморье в пятницу, 10 ноября
12:46
Гости из прошлого: Два брата устроили дебош возле здания приставов во Владивостоке
12:35
Доллар продолжает падать
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4230 (169) от 09 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

ВБЩЗ: Нелегкая победа

С завода сняты все претензии
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокский бутощебеночный завод вновь может работать спокойно и в полном объеме. 1 ноября Департамент природных ресурсов издал приказ, согласно которому ВБЩЗ вновь сможет пользоваться недрами по лицензии с целью добычи строительного камня, а накануне заводу согласовали технический проект — основной документ по которому предприятие занимается добычей полезных ископаемых. Сегодня с завода сняты все претензии. И 200 его работников могут быть спокойными за свои заработные платы, сообщает РИА VladNews со 

Подписание официального документа между жителями улиц Карьерная и Снеговая и Владивостокским бутощебеночным заводом — момент значимый, хоть и происходит без всякой помпы. С этого момента дома на Карьерной завод взял под свое шефство. Предприятие построит здесь новую детскую площадку, будут проводить субботники, а также для удобства людей смонтируют на заводе новое оборудование для шумо- и пылеизоляции.

Похожие новости
Приморье: Политическая перезагрузка
16:15, 09 ноября 2017 Приморье: Политическая перезагрузка

Простые мужские решения вместо политических интриг

Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца
17:30, 08 ноября 2017 Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца

Проблема в этот раз дошла до президента РФС и главы ФНЛ

25 лет российскому пейнтболу
16:37, 08 ноября 2017 25 лет российскому пейнтболу

Сегодня пейнтбол-клубы есть практически в каждом российском городе

Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews
13:43, 08 ноября 2017 Большой юбилей отметило информационное агентство VladNews

20 новостных лет

Приморье: Горящий сезон
18:31, 07 ноября 2017 Приморье: Горящий сезон

Число природных пожаров уже превысило 500 вместо обычных 300-400

Дороги Владивостока: Предпоследняя проверка
17:47, 07 ноября 2017 Дороги Владивостока: Предпоследняя проверка

Временно исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов лично убедился в готовности объектов

Сердце Японии — глазами россиянина
16:59, 07 ноября 2017 Сердце Японии — глазами россиянина

Для выставки автор выбрал 22 работы