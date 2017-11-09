Приморье: Политическая перезагрузка

Простые мужские решения вместо политических интриг

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Перезагрузка всей политической системы произошла в Приморье буквально за полтора месяца. Об этом в прямом эфире радио «Лемма» у журналиста Андрея Калачинского состоялся разговор с экспертами Александром Шемелевым и Павлом Наливайко. Главной темой беседы стала отставка Игоря Пушкарева с поста главы Владивостока. Свое заявление теперь уже экс-мэр опубликовал на страничке в социальной сети 3 ноября. Как отмечают политологи, в городе закончилась целая эпоха. Более девяти лет во Владивостоке был один глава — это очень долгий период для градоначальника. Сегодня будущее нашего города в руках городской Думы — какие главные задачи стоят теперь перед городскими и краевыми властями?

Простые мужские решения вместо политических интриг пришли в Приморье вместе с новым губернатором Андреем Тарасенко. Первые важные шаги, которые имеют огромное значение для развития края, в прямом эфире радио «Лемма» Андрей Калачинский обсудил со своими бессменными политическими комментаторами – юристом Александром Шемелевым и политологом Павлом Наливайко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.