Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно

Масса контейнеровоза составила 5086 тонн

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, приморский силач Иван Савкин отбуксировал морское судно – контейнеровоз «Аврора», масса которого составила 5086 тонн, сообщает РИА VladNews.

Мероприятие проходило в бухте Диомид во Владивостоке. Силачу удалось отбуксировать судно на 3 метра с первой попытки.

По словам Ивана Савкина, подготовка к мероприятию проходила крайне напряженно. Один раз мероприятие пришлось перенести из-за плохой погоды.

Стоит отметить, что свой рекорд Иван Савкин посвятил новому вице-губернатору Приморского края Александру Костенко.