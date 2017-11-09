Приморский силач в честь нового вице-губернатора края отбуксировал морское судно

Сегодня, 9 ноября, приморский силач Иван Савкин отбуксировал морское судно – контейнеровоз «Аврора», масса которого составила 5086 тонн, сообщает РИА VladNews.
Мероприятие проходило в бухте Диомид во Владивостоке. Силачу удалось отбуксировать судно на 3 метра с первой попытки.
По словам Ивана Савкина, подготовка к мероприятию проходила крайне напряженно. Один раз мероприятие пришлось перенести из-за плохой погоды.
Стоит отметить, что свой рекорд Иван Савкин посвятил новому вице-губернатору Приморского края Александру Костенко.