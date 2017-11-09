С «рейдерским захватом» модного фитнес-клуба во Владивостоке разберется Арбитраж

Fan Gym считает, что арендодатель ведет себя незаконно

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Владивостокский фитнес-клуб Fan Gym по улице Толстого, 32а подвергся рейдерскому захвату. Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews директор фитнес-клуба Роман Омельчук.

«Договор с администрацией ТЦ «Велес» был заключен в сентябре прошлого года, его заключили на официальной основе с указанием стоимости аренды. Пока приводили фитнес-центр в порядок, аренду не платили по договорённости с администрацией торгового центра. Однако арендодатели начали обращаться к нам с вопросом об увеличении стоимости аренды, но мы отказались выплачивать большую стоимость. С этого всё и началось», - рассказал Роман Омельчук.

По словам директора фитнес-клуба, администрация торгового центра неоднократно писала жалобы на клуб, вызывала представителей Ростехнадзора, чтобы доказать, что деятельность фитнес-клуба может нанести ущерб зданию торгового центра.

«Искали различные способы для того, чтобы мы покинули территорию. Всё из-за того, что мы отказались увеличить стоимость платы за аренду. Хотя администрация торгового центра изначально понимала, какой организации предоставляет помещение. На все претензии и жалобы мы писали, что у нас есть все необходимые квитанции, где не указаны никакие задолженности. Мы платили все вовремя»,- сообщил Роман Омельчук.

В дальнейшем в адрес руководителей фитнес-клуба начали поступать угрозы.

«Нас всячески пытались выставить. Администрация торгового центра хотела взять обслуживание фитнес-центра под свой личный контроль. Это и понятно: у нас хорошая физическая подготовка, обученные тренеры. Мы постоянно устраиваем всероссийские соревнования, одно из которых, к слову говоря, было сорвано. Арендодатели просто не дали нам его провести», - сообщил Роман Омельчук.

Конфликт между арендодателем и фитнес-клубом начнут рассматривать в Арбитражном суде Приморского края уже 13 ноября. Арендодатель подал иск в суд на возмещение задолженности. По их версии, сумма задолженности со стороны руководства фтнес-клуба составляет миллион рублей.

«Они приписывают нам задолженность за сентябрь прошлого года, когда мы еще делали ремонт и, по договоренности, долги не вносили. А по следующим месяцам у нас все квитанции в норме»,- сообщил Роман Омельчук.

Посетители фитнес-центра по адресу Толстого,32а теперь вынуждены заниматься во втором зале в районе БАМа.

«Все карты посетителей, которые занимались в первом зале, мы заморозили. И предоставили посетителям в качестве компенсации посещение спортивного зала на БАМе бесплатно. Однако я считаю, что арендодатель незаконно «захватил» помещение фитнес-центра, так как у него нет на руках решения суда, которое предписывало бы закрыть спортивный зал. Поэтому мы также подадим встречный иск с требованием возместить понесенные в ходе таких мероприятий убытки. О расторжении договора с арендодателем речи быть не может, так как он заключен на 10 лет. И сам арендодатель не по этому требованию подал иск в Арбитражный суд»,- сообщил Роман Омельчук.

Стоит отметить, что представитель арендодателя отказался комментировать ситуацию корреспонденту РИА VladNews.