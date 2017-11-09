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Приморское село потрясла жуткая история покушения на женщину

«Снайпера» разыскивают сотрудники полиции
Фото: Ольга Ливашова, РИА VladNews Фото: Ольга Ливашова, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Неизвестный «снайпер» держит в страхе жителей села Архиповка Чугуевского района Приморского края, сообщает РИА VladNews.

Как рассказал источник агентства, сегодня ранним утром на местную жительницу было совершено покушение. Неизвестный выстрелил из ружья в грудь женщине через окно. Пуля пробила насквозь и застряла в стене.

Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Однако стрелявшего до сих пор не нашли.

В настоящее время жители села находятся в шоковом состоянии, ведь преступник может находиться среди них.

Как стало известно агентству, накануне пострадавшая похоронила своего отца, который скончался от сахарного диабета.

- Вчера она похоронила своего отца, рыдала над гробом. Отец умер от сахарного диабета. У нее есть сын, учится в старших классах, - сообщил источник агентства.

В настоящее время все подробности произошедшего уточняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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