Морская авиация ТОФ пополнилась обновлёнными вертолётами Ка-29

ТС проходили плановый ремонт

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня в Приморье прибыли шесть вертолетов Ка-29, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. ТС проходили плановый ремонт.

Вертолёты доставлены в аэропорт Кневичи самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полёты. Перелет к месту постоянного базирования вертолёты Ка-29 провели в сопровождении самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.