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Общество

День бойца студенческих отрядов отпразднуют во Владивостоке

Администрация Владивостока наградит самых лучших
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В субботу, 11 ноября, в 18 часов на острове Русский в синем зале кампуса ДВФУ пройдет ежегодный городской праздник – День бойца студенческих отрядов Владивостока, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие соберет более 750 бойцов студенческих отрядов города, а также почётных ветеранов и участников отрядного движения.

Перед началом мероприятия перед входом в зал будут работать локальные площадки, на которых представят выставку фотографий с летнего трудового семестра 2017 года, а ребята из студенческих отрядов споют песни и расскажут о своем трудовом лете.

В рамках праздника будут подведены итоги летнего трудового семестра 2017 года и награждены лучшие студенческие отряды четырёх направлений: «Путина», «Строители», «Вожатые», «Проводники».

Администрация Владивостока совместно с Приморским региональным отделением российских студенческих отрядов наградит самых лучших бойцов, комиссаров и командиров движений, победителей конкурса «Боец года 2017».

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, бойцы активно готовились к празднику – занимались подготовкой творческих номеров, репетировали танцы и практиковались в вокале. Студенческие отряды подготовили для гостей мероприятия видео-презентацию летнего трудового семестра, после просмотра которой ребята ещё раз смогут окунуться в свое лето и эмоции, а присутствующая молодежь захочет присоединиться к бойцам на следующий год.

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