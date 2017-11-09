Владивостокцам расскажут, как создать на даче красивый сад своими руками

Вход свободный

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Завтра, 10 ноября, в 14 часов в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичёва, 15, 2 этаж) начнётся очередная познавательная лекция для садоводов и огородников краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, на предстоящем занятии о создании красивого сада своими руками на дачных участках расскажет ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким. Слушатели смогут также задать лектору все интересующие вопросы.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Вход свободный.