В Приморье сгорел автомобиль

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Фокинского городского округа в 21:45, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил, что в городе Фокино в районе улицы Усатого горит автомобиль.

Спустя пять минут пожарные уже прибыли на место происшествия, где горел микроавтобус. Еще через 10 минут огонь был локализован, а в 22:25 - пожар площадью 7 кв.м. был полностью ликвидирован. Тушили возгорание 13 человек личного состава и две единицы техники.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



