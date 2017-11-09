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Происшествия

Приморец украл топлива на 165 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже топлива в Уссурийске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Причиненный ущерб превысил 165 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и возможных свидетелей.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний местный житель, который дал признательные показания.

Установлено, что в период с начала августа по конец сентября водитель-экспедитор в личных целях приобретал бензин на автозаправочных станциях. Для оплаты мужчина использовал карту, предназначенную для обеспечения топливом служебного автомобиля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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