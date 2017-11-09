Трое приморцев совершили дерзкое убийство в шиномонтажной мастерской

Фигуранты дела получили реальные сроки лишения свободы

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Трое жителей поселка Мирный осуждены за убийство и покушения на убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в мае 2015 года на территории местной шиномонтажной мастерской.

Фигуранты дела, один из которых был несовершеннолетний, решили «разобраться» с работником мастерской, с которым до этого у них возник конфликт. Проникнув внутрь помещения, злоумышленники напали на своего «обидчика», а также на парня и девушку, которые находились в гостях. В процессе избиения один из фигурантов несколько раз поднял и бросил вниз головой на землю молодого человека, пришедшего в гости к работнику мастерской. От полученных травм, в том числе перелома шеи, пострадавший умер на месте.

Пытавшуюся убежать с места происшествия девушку догнал несовершеннолетний, нападавший нанес ей удары ногой по голове, в результате которых она скончалась.

После этого фигуранты дела сложили на тела двух убитых и работника мастерской, который находился в бессознательном состоянии, автомобильные резиновые покрышки и подожгли их.

Однако третий потерпевший, придя в сознание, смог самостоятельно выбраться из горящего помещения и спастись.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на срок 17 лет 3 месяца, 14 лет 6 месяцев и 9 лет 6 месяцев (подсудимому, который на момент преступлений не достиг совершеннолетия) лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила приговор без изменения, а апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.