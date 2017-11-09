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Спорт

Поединки ушуистов пройдут во Владивостоке

Начало соревнований в 10 часов 12 ноября
Фото: shutterstock.com Фото: shutterstock.com
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 12 ноября, на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России (Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 27) состоится открытый турнир «Дружба» по правилам ушу цинда (легкий контакт), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В соревнованиях могут принять участие бойцы от 9 до 16 лет. Турнир организован федерацией ушу города Владивостока.

На турнире начинающие спортсмены продемонстрируют ударную и бросковую технику, «обкатают» в соревновательном режиме приемы, которые отрабатывают на тренировках. Как отмечают организаторы, правила ушу цинда позволяют участвовать бойцам – новичкам и приобретать опыт в поединках без риска получения травмы.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать юных спортсменов. 

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