Сотрудники ДПС поймали злостного алиментщика на трассе в Приморье

Мужчина наказан на 60 часов обязательных работ

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Приморец, несмотря на ограничение приставами в праве управлять ТС, продолжал пользоваться автомобилем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Инцидент произошел в районе старого терминала аэропорта. Житель Артема был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. В процессе выяснилось, что приморец является должником по алиментам и управлять автомобилем не может. Сведения об остановке незамедлительно было переданы в отдел судебных приставов по Артемовскому городскому округу, где в отношении гражданина было возбуждено исполнительное производство.

Как выяснилось, деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка отец ни разу не перечислял, свое настоящее местонахождение мужчина скрывал и на прием к приставам не приходил. К моменту его обнаружения задолженность по алиментам составляла 600 тысяч рублей.

Должника проводили в отдел судебных приставов. После рассмотрения материалов административного дела, суд назначил должнику наказание в виде 60 часов обязательных работ.

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