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Приморец решил отделаться от своего ребенка за 170 рублей

В отношении жителя Кавалеровского района возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Приморец задолжал своей дочери более 1 млн. рублей, сообщает РИА VladNews. За уклонение от уплаты алиментов неплательщик был привлечен к административной ответственности и наказан на 30 часов обязательных работ.

Желая избежать уголовной ответственности, мужчина все же решился на выплату алиментов, однако его щедрого порыва в виде 170 рублей не хватило, чтобы уйти от неуплаты алиментов.

В результате в отношении неплательщика все равно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. По решению суда, мужчина может быть отправлен на исправительные работы на срок до одного года, либо на принудительные работы на такой же срок. В худшем случае, приморец отправится за решетку на один год.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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