Снегопад накроет Приморье в пятницу, 10 ноября

На дорогах возможно гололедица

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В пятницу, 10 ноября, в Приморье ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Утром Приморье окажется во власти китайского циклона, в результате чего в крае начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края.

Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнет поступать холодный воздух, температура воздуха понизится и дожди перейдут в мокрый снег, снег.

В большинстве районов Приморья ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах — метелью при усилении ветра до 13–18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.