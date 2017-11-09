Циклон накроет Приморье в ближайшие выходные

На дорогах возможна гололедица

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье в конце рабочей недели ожидается резкое ухудшение погоды, которое сохранится и в выходные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

По предварительным прогнозам, в ночь на субботу циклон будет смещаться вдоль побережья Приморского края на север Японского моря. В крае сохранятся осадки дождь со снегом, снег различной интенсивности. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ожидается от −6 °С до +2 °С. Днем циклон продолжит углубляться, медленно двигаясь к проливу Лаперуза. В центральных и восточных районах местами сохранится снег, на остальной части края без существенных осадков. В тыловой части вихря в континентальной части Приморья и на побережье усилится северо-западный ветер. Похолодает. Максимальная температура 0…−5 °С, на юге до +6 °С.

В воскресенье, 12 ноября, центр циклона сместится в Охотское море. Давление будет расти, осадки в Приморье прекратятся. На большей территории ослабеет ветер. Ночью воздух будет интенсивно выхолаживаться: в континентальной части до −5…−13 °С, на побережье 0…−5 °С. Днем при малооблачной погоде дневной прогрев воздуха увеличится на 2–4 градуса.

Во Владивостоке в ночь на субботу осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, усилится ветер северо-западного направления. Утром температура воздуха понизится до +1…−1 °С, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем без существенных осадков, сильный ветер и температура не выше +2…+4 °С. В воскресенье без осадков. Днём ветер ослабеет. Ночной температурный фон 0…−2 °С, днем +4…+6 °С.