Гости из прошлого: Два брата устроили дебош возле здания приставов во Владивостоке

Мужчины до сих пор не могут осознать, что живут не в СССР

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Два брата из Владивостока, не признающие себя гражданами РФ, не желают возвращать долги по кредитам и штрафам ГИБДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Как стало известно агентству, в отделе судебных приставов по Первореченскому району в отношении двух граждан возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму более 1,5 млн. рублей, а также задолженность по уплате административных штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в залоге находятся две квартиры братьев. Оба мужчины не признают ныне конституционный правовой статус Российской Федерации и до сих пор считают себя гражданами СССР.

Прибыв в отдел судебных приставов, братья в очередной раз отказались от долговых обязательств. Свое решение они объяснили тем, что не планируют подчиняться не признанным законом решениям суда. Разговор с сотрудником УФССП проходил на повышенных тонах и в агрессивной форме, а после перешел в угрозы в адрес пристава. Братья продемонстрировали отличное знание законов СССР и, назвав сотрудника УФССП «иностранным агентом», пообещали, в случае чего, расправится с ним и ее семьей. После «жаркого» разговора, должники покинули отдел.

Закончив работу, сотрудник приставов обнаружила, что оба брата весь день поджидали ее на территории, прилегающей к зданию отдела. Опасаясь, что «гости из прошлого» могут реализовать свои угрозы, женщина вызвала полицию.

Полицейские при проверке документов у мужчин получили активное сопротивление. Кроме этого, у одного из должников при себе оказалось холодное оружие. Мужчины были задержаны и отправлены под административный арест на семь суток.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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