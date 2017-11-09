Доллар продолжает падать

Курс валют на 9 ноября

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.24 рубля, а евро-68.70 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что доллар продолжает политику на снижение в стоимости. По их мнению, такая ситуация сложилась из-за политики Дональда Трампа по реализации реформ.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 59.45 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 59.10 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 68.85 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 68.50 рубля за один евро.