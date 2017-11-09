За минувшую неделю приморцы нарушили ПДД на 13 млн рублей

Нарушения попали в камеры фото-видеофиксации

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье продолжают выявлять нарушения ПДД с помощью 75 комплексов фото-видеофиксации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Только за прошедшую неделю было возбуждено 23 тысячи 834 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 13 млн 868 тыс. рублей. За превышение скорости вынесено 22 тыс. 702 постановления о наложении штрафа на сумму 12 млн 185 тыс. 500 рублей, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги – 1 тысяча 96 постановлений на сумму 1 млн 644 тысячи рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

За уклонение от исполнения административного законодательства 88 административных материалов направлены в суды для рассмотрения и принятия решения.

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