На Набережной Владивостока продавали опасную красную икру

В отношении предпринимателей возбуждены дела об административной ответственности

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на Набережной продавали красную икру без соответствующих документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадхор. По данным фактам возбуждены дела об административной ответственности.

Отмечается, что реализация морепродуктов без документов производится во многих районах Владивостока. Покупка некачественной продукции может стать причиной отравления.

На этот раз проверки подверглись предприниматели, продававшие красную икру из припаркованных машин в районе Набережной Владивостока. Оба бизнесмена осуществляли реализацию икры без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние продукта, а также без маркировки изготовителя, на которой указывается дата выработки и, соответственно, окончание срока годности.

Общий вес потенциально опасной для здоровья продукции составил 20 кг. Сомнительная икра была изъята из оборота и помещена на изолированное хранение.

В отношении каждого из предпринимателей возбуждено дело об административном правонарушении.