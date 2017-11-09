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Общество

Приморцев обучат огранке бриллиантов

Учебный центр откроется в Приморье
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье совсем скоро начнут готовить специалистов алмазной отрасли всего дальневосточного региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Соответствующее соглашение уже подписано. На данный момент единственным аккредитованным учебным заведением, где готовят таких специалистов, является колледж в Москве. Как стало известно агентству, теперь совместно с этим колледжем будут разработаны краткосрочные и профессиональные образовательные программы.

Роман Дяблов, руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке, рассказал, что было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки необходимых трудовых ресурсов для алмазогранильной отрасли Дальневосточного федерального округа, предполагающее разработку краткосрочных, на базе Центра алмазных технологий и геммологии колледжа №11 в Москве, и профессиональных образовательных программ во Владивостоке. Компания ООО “KGK” во Владивостоке создаст около сотни рабочих мест. По мере развития производства эта цифра будет расти, соответственно, обучение кадров станет неотъемлемой частью работы компании. Кроме того, индийские инвесторы намерены открыть еще одно алмазообрабатывающее предприятие в Приморье, компания М. Siresh подбирает площадку под размещение нового производства. Это значит, что спрос на специалистов по огранке алмазов в регионе будет возрастать.

Планируется, что учебный центр будет открыт на базе Промышленного колледжа энергетики и связи Владивостока. Далее обучение можно будет продолжить в Инженерной школе ДВФУ. 

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