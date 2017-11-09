Владивостокский «Луч» не смог порадовать победой губернатора

Игра была напряженной все два тайма

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В среду, 8 ноября, во Владивостоке состоялась игра в рамках ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона 2017/2018. На поле встретились футбольные клубы «Луч-Энергия» и астраханский «Волгарь». Игра завершилась со счетом 0:0. На игре побывал и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает РИАVladNews.

В чемпионатах России «Волгарь» и «Луч-Энергия» встречались уже 16 раз, из которых астраханцы выиграли 8 матчей, 1 проиграли, а остальные были сыграны вничью.

Букмекерские аналитики были в полной уверенности победы «Луча». Ставки на победу желто-синих принимались с коэффициентом 2,5, а на победу гостей - 2,9.

Игра была напряженной все два тайма. Большей инициативой владели хозяева поля, но астраханцы не давали права на ошибку. Игра завершилась со счетом 0:0

Отметим, что Андрей Тарасенко перед матчем заявил, что будет следить за финансовой ситуацией в футбольном клубе, чтобы в дальнейшем не было задержек по зарплате.

«Ваша задача – радовать болельщиков хорошей игрой и вернуться в Премьер-Лигу», - отметил врио губернатора.

Напомним, что накануне Андрей Тарсенко теперь «Луч-Энергию» будет возглавлять Евгений Стрижиченко.