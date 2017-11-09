Эксперты рассказали, когда в Приморье ожидается всплеск гриппа

Более 43% приморцев защитили себя от заболевания

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Приморье завершилась вакцинация против гриппа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. В этом году в администрацию Приморья поступила вакцина отечественного производства для взрослых и детей. Эксперты прогнозируют всплеск заболеваний гриппом и ОРВИ в начале января.

Уже в течение трех лет препарат поступает в край в августе, что позволяет начать процесс вакцинации населения в период с августа по сентябрь. Это время считается самым оптимальным, так как в этот период для формирования стойкого иммунитета есть предостаточно времени.

По информации от Роспотребнадзора, в этом году сделать прививку против гриппа решились 43% приморцев, среди них 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей.

В департаменте здравоохранения отмечают, что вакцинация за счет средств федерального бюджета предназначена для детей до 18 лет, беременных женщин, учащихся вузов, работников сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывников, а также для лиц, старше 60 лет, страдающих хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом.