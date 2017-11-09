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Культура

В Приморье готовятся к празднованию юбилея края

Первое организационное совещание прошло в администрации Приморья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Подготовка к празднованию 80-летия края началась в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Глава региона Андрей Тарасенко поручил новому вице-губернатору Алексею Сухову провести первое организационное совещание. Особое внимание врио губернатора уделил тому, что празднование должно пройти во всех муниципалитетах. 

Павел Ясевич, директор Департамента внутренней политики края, рассказал, что в юбилейный 80 для края год уже есть в планах начать снимать фильм о Приморье. Кроме того планируется изготовление подарочной юбилейной книги-фотоальбома на русском и английском языках.

Также на совещании было уделено время культурной программе празднования 80-летия со дня образования Приморского края. Вероятнее всего, по поручения врио губернатора Андрея Тарасенко, будут организованы концертные туры творческих коллективов края. А также будут проведены выставки достижений муниципалитетов. 


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