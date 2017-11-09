В краевом центре отопительный сезон проходит в штатном режиме

Без сбоев поставляется топливо на котельные города, включая островные территории

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Отопительный сезон 2017 – 2018 годов во Владивостокском городском округе проходит в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На объектах социальной сферы и жилого фонда – стабильное теплоснабжение. Об этом сообщили сегодня, 8 ноября, в ходе заседания штаба по прохождению отопительного сезона в городе. Провёл совещание начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы Сергей Мерзляков.

«Отопительный период в городе проходит в целом стабильно, – рассказал Сергей Мерзляков. – В городе насчитывается свыше 3 300 многоквартирных домов с центральной системой отопления, подача тепла осуществляется во все без исключения многоэтажки. Более чем 400 объектов соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения и культуры – также получают тепло, как и предприятия, административные и коммерческие здания. Возникающие нарушения на сетях оперативно устраняются».

Без сбоев поставляется топливо на котельные города, включая островные территории. В этом году для котельных заготовлено около 4 300 тысяч тонн топочного мазута, свыше 600 тонн дизельного топлива и почти 3 тысячи тонны угля.

Единой дежурно-диспетчерской службой города Владивостока ведется ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций вопросы оперативно прорабатываются с эксплуатирующими организациями для их устранения.

На базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» для оперативной ликвидации порывов в городе сформированы аварийно-восстановительные бригады, работающие в круглосуточном режиме и устраняющие ежедневно по 2-3 порыва на теплосетях. При возникновении подобных происшествий горожанам следует обращаться по телефону: 245-78-42.

Для информации:

Подготовка Владивостокского городского округа к отопительному сезону 2017-2018 гг. выполнена с требуемым качеством. В установленные сроки к зиме были подготовлены социальные объекты и весь жилой фонд города.