Погода в Приморье сегодня, 9 ноября, потенциально опасна

В крае сильный ветер

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью и востоку Республики Саха , югу Камчатского края, Сахалинской области и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня, 9 ноября, во Владивостоке без осадков, +7°С.

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