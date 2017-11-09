Погода в Приморье сегодня, 9 ноября, потенциально опасна

Сегодня, 9 ноября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.
Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью и востоку Республики Саха , югу Камчатского края, Сахалинской области и Чукотскому АО.
Ранее агентство сообщало, что сегодня, 9 ноября, во Владивостоке без осадков, +7°С.
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