Во Владивостоке перед судом предстанет домработница, ограбившая хозяев 10:19, 09 ноября Во Владивостоке перед судом предстанет домработница, ограбившая хозяев
Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке 10:04, 09 ноября Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке
Стало известно, где экс-губернатор Приморья продолжит карьеру 09:23, 09 ноября Стало известно, где экс-губернатор Приморья продолжит карьеру
Новостная лента
Ноябрь, 09 четверг
10:19
Во Владивостоке перед судом предстанет домработница, ограбившая хозяев
10:04
Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке
09:48
Пассажир решил не расплачиваться с таксистом и ограбил его
09:35
Неизвестный вынес из магазина более 20 тыс рублей в Приморье
09:23
Стало известно, где экс-губернатор Приморья продолжит карьеру
08:51
​ Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября
08:46
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 ноября Адреса
08:42
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 9 ноября Адреса
08:35
Во Владивостоке без осадков, +7°С
08:26
Почти 813 тысяч приморцев сделали прививку от гриппа
08:05
Apple предупредила владельцев iPhone X о возможных проблемах телефона
07:33
Гороскоп на 9 ноября
06:22
Приморцы могут сэкономить на авиабилетах до 60%
05:11
В России уйдут от долевого строительства
04:27
В исправительную колонию в Приморье пытались передать запрещенные предметы в колесах авто
03:10
Обнаружен предок человека, живший в эпоху динозавров
02:06
120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили во Владивостоке Фото
01:35
Во Владивостоке открылась выставка «Даешь революцию в искусстве!» Фото
00:38
Верховный суд не принял решение, где будет рассматриваться дело Игоря Пушкарева Эксклюзив
00:15
Недосып опасен для окружающих, - ученые
Ноябрь, 08 среда
23:33
Глава Приморья решил соединить Приморье и Шанхай
22:21
Житель Владивостока предлагал работу на несуществующем судне
21:36
Верховный суд решает судьбу Игоря Пушкарева (онлайн-трансляция) Эксклюзив
21:26
Во Владивостоке потушили пожар
20:09
Житель Приамурья, спасший пилота из упавшего самолета, получит награду
19:26
Владивостокцы продолжают сдавать нормы ГТО
18:26
За сутки во Владивостоке произошло более 50 аварий Эксклюзив
17:55
На каникулах в библиотеках Владивостока школьники читали, играли и мастерили
17:43
Моряки из Приморья, «застрявшие» в ОАЭ, скоро вернутся домой
17:30
Терпение кончается: футболисты «Луч-Энергии» без зарплаты уже четыре месяца Видео
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4230 (169) от 09 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Во Владивостоке перед судом предстанет домработница, ограбившая хозяев

Расследование уголовного дела завершено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки одной из стран Средней Азии, работавшей помощницей по хозяйству. В ходе следствия установлено, что, убирая квартиру, домработница обнаружила в гардеробной 247 тысяч рублей, присвоила деньги и попыталась с ними скрыться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, убирая квартиру, она обнаружила спрятанные в гардеробной 247 тысяч рублей и решила их похитить. Для этого злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет и беспрепятственно вынесла из дома.

Обнаружив вечером пропажу, владельцы дома обратились с заявлением в полицию.

Злоумышленница решила скрыться с похищенными деньгами, вернувшись на родину. Фигурантка на такси доехала до Биробиджана, где при посадке на поезд была задержана сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке
10:04, 09 ноября 2017 Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке

Водитель привлечен к административной ответственности

Пассажир решил не расплачиваться с таксистом и ограбил его
09:48, 09 ноября 2017 Пассажир решил не расплачиваться с таксистом и ограбил его

Злоумышленник был задержан

Неизвестный вынес из магазина более 20 тыс рублей в Приморье
09:35, 09 ноября 2017 Неизвестный вынес из магазина более 20 тыс рублей в Приморье

Злоумышленник был задержан

В исправительную колонию в Приморье пытались передать запрещенные предметы в колесах авто
04:27, 09 ноября 2017 В исправительную колонию в Приморье пытались передать запрещенные предметы в колесах авто

Злоумышленник привлечен к административной ответственности

Житель Владивостока предлагал работу на несуществующем судне
22:21, 08 ноября 2017 Житель Владивостока предлагал работу на несуществующем судне

По данному факту возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке потушили пожар
21:26, 08 ноября 2017 Во Владивостоке потушили пожар

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Житель Приамурья, спасший пилота из упавшего самолета, получит награду
20:09, 08 ноября 2017 Житель Приамурья, спасший пилота из упавшего самолета, получит награду

Спасенный пилот направился в центральную районную больницу