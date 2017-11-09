Во Владивостоке перед судом предстанет домработница, ограбившая хозяев

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки одной из стран Средней Азии, работавшей помощницей по хозяйству. В ходе следствия установлено, что, убирая квартиру, домработница обнаружила в гардеробной 247 тысяч рублей, присвоила деньги и попыталась с ними скрыться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка приходила в дом потерпевших для уборки помещений. В один из дней, убирая квартиру, она обнаружила спрятанные в гардеробной 247 тысяч рублей и решила их похитить. Для этого злоумышленница спрятала деньги в мусорный пакет и беспрепятственно вынесла из дома.

Обнаружив вечером пропажу, владельцы дома обратились с заявлением в полицию.

Злоумышленница решила скрыться с похищенными деньгами, вернувшись на родину. Фигурантка на такси доехала до Биробиджана, где при посадке на поезд была задержана сотрудниками полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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