Злостный нарушитель ПДД на внедорожнике вновь оказался в центре внимания во Владивостоке

Водитель привлечен к административной ответственности

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В социальный сетях появилось видео, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомашины Toyota Land Cruiser в районе по проспекту 100-летия Владивосток, 9, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту полиция провела проверку. Фотографии приобщены к материалам административного расследования.

Сотрудники полиции установили личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 53-летний мужчина свою вину отрицать не стал.

Злостный нарушитель ПДД привлечен к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Отметим, что в 2017 году водитель 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте грубого нарушения Правил дорожного движения водителем Toyota Land Cruiser.

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