Пассажир решил не расплачиваться с таксистом и ограбил его

Злоумышленник был задержан

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В полночь на пульт вневедомственной охраны в г.Уссурийске поступило предупреждение о сработке сигнализации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Установлено, что водитель таксомоторной фирмы воспользовался тревожной кнопкой, установленной в автомобиле такси. По словам пострадавшего, он подвозил клиента с улицы Чичерина до Тихого переулка. Пассажир, прибыв на место, отказался расплачиваться за проезд и, угрожая физическим насилием, отобрал у таксиста сотовый телефон и видеорегистратор, после чего скрылся в районе лесного массива. Работник фирмы такси подробно описал приметы нападавшего.

Спустя несколько минут подозреваемый был обнаружен и задержан. В ходе досмотра у 21-летнего жителя с. Галенки похищенные ценности были обнаружены.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

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