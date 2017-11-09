Неизвестный вынес из магазина более 20 тыс рублей в Приморье

Злоумышленник был задержан

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от работника магазина в Уссурийске, который сообщил о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Росгвардию.

Было установлено, что неизвестный мужчина открыто похитил из кассы 24 тысячи рублей.

Своевременные действия сотрудников вневедомственной охраны и представителя частного охранного предприятия позволили задержать злоумышленника по горячим следам.

Бойцы Росгвардии доставили 30-летнего ранее судимого гражданина в отдел полиции.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.