​ Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
502 Владивосток - Спасск 16:15
503 Владивосток - Дальнегорск 18:00
Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности отменены следующие рейсы:
502 Владивосток - Спасск 16:15
503 Владивосток - Дальнегорск 18:00
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Плановое отключение
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