​ Два междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 9 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности отменены следующие рейсы:

502 Владивосток - Спасск 16:15

503 Владивосток - Дальнегорск 18:00