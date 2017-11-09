Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 ноября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Бежецкая ул.2,

Восточная 6-я ул.3, 9, 7, 5,

Демьяна Бедного ул.4, 4Б, 7,

Калинина ул.100, 102, 137, 139, 141, 143, 145А, 147, 149, 151А, 153, 92, 94, 151,

Кирова ул.62,

Лазо ул.6, 6В,

Надибаидзе ул.17, 19, 17А,

Народный пр-кт 51, 53, 55,

Нейбута ул.10,

Некрасовская ул.100, 96, 96/2, 96/3, 98, 98А,

Пальчевского ул.17, 1Б, 1В, 23, 25, 29А, 2В, 33, 6, 8, 7, 27А, 19А, 25Б, 21,

Пихтовая ул.10, 12, 14, 4, 8, 12А,

Пушкинская ул.7,

Разина ул.14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 49,

Свердлова ул.9,

Светланская ул.59,

Серова ул.24, 33, 35, 37, 39, 26В, 26Д, 24А,

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