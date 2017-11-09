Во Владивостоке без осадков, +7°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного давления

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха -1...+11°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5…+7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха +6…+8°С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6…+8°С.