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Общество

Во Владивостоке без осадков, +7°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного давления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, на востоке сильный. Температура воздуха -1...+11°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +5…+7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный умеренный. Температура воздуха +6…+8°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +6…+8°С.

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