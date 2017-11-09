Верховный суд не принял решение, где будет рассматриваться дело Игоря Пушкарева

Генпрокуратура незаконно настаивает на рассмотрении процесса в Москве

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

В Верховном суде России 8 ноября прошло заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарева, а также директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Суд определял территориальную подсудность уголовного дела.

Заседание началось в 14.30 по московскому времени. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.

Ранее Генпрокуратура сообщила об окончании следствия и направила в Верховный суд ходатайство, чтобы дело рассматривал не Ленинский суд Владивостока, а Тверской суд Москвы, что незаконно.

После более 2,5 часов судебного заседания, в ходе которого защита в основном оспаривала законность ходатайства Генпрокуратуры, судья предложил объявить перерыв до 9 ноября, учитывая большой объем прикрепленных документов и вечернее время суток. Завтра в 11 утра (время московское) заседание продолжится.

Напомним, 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока.

Отметим, полномочия мэра истекали только в октябре 2018 года.