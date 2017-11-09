Гороскоп на 9 ноября

День будет благоприятным

Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа склоняют к активной деятельности и реализации своих задумок во всех областях. Важно направить свою энергию в полезное русло, не растратив ее по пустякам. Это удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Вообще, главный рецепт сегодняшнего дня – соблюдать меру. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного. В противном случае возможны проблемы со здоровьем, вызванные перееданием, переутомлением или другими «пере», сообщает 1001 Гороскоп.

Звезды гороскопа обещают Овну отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать сегодня Овну, – это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Тельцу весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Тельца сегодня появится шанс пораньше закончить дела – только его и видели! Работа ведь не волк!

Судьба дает Близнецам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Близнецов могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Близнецы собирались поискать более денежную должность, сегодня хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Рак будет находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему его дела могут продвигаться будто бы сами собой. Он одинаково играючи сумеет справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Рака смело могут закрывать сегодня им любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони он способен сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Лев получит неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Льва: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна сегодня обещает повернуться к Льву своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.

Деву ждет непростой день – события могут развиваться совсем не так, как она запланировала. В какой-то момент она способна выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это – следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Девы в каком-то вопросе. Поэтому, если она не хочет, чтобы все пошло наперекосяк, сегодня ей следует браться только за те дела и проекты, в которых она на сто процентов уверена.

Звезды гороскопа советуют Весам заняться проектом, который они вынашивали уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно сегодня Весы могут получить какие-то позитивные известия, которые помогут им запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Весам стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.

Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Скорпион может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их. Так что, во избежание неприятностей, ему стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Скорпиону сегодня просто необходимо – это позволит ему найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Стрелец испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды гороскопа советуют Стрельцу меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были «на коне», и зафиксируйте в себе это чувство – оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!

Водолей будет настроен на конфликт – по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Водолей не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же – склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сам Водолей будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться прав. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Залогом успеха Рыб будет их умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от них ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Рыбы сегодня способны безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для них. Даже если для этого им придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.