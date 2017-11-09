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Почти 813 тысяч приморцев сделали прививку от гриппа

В этом году в край поступила бесплатная вакцина
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Более 43% населения или почти 813 тысяч жителей Приморья сделали прививку от гриппа. При этом почти 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей смогли сделать это бесплатно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В этом году в край поступила бесплатная вакцина отечественного производства «Совигрипп» для взрослого и детского населения.

«Вакцинации за счет средств федерального бюджета ежегодно подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Третий год подряд Приморский край получает препарат в августе, что позволяет начать прививочную кампанию в августе-сентябре, и это оптимально, поскольку у привитых именно в этот период есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета.

«Благодаря полученной защите все привитые намного легче переносят любые простудные заболевания, либо вовсе не болеют», – отметили в поликлинике №1 Владивостока.

По информации специалистов территориального управления Роспотребнадзора, в этом году охват населения профилактическими прививками от гриппа составил более 43%.

«Такого широкого охвата населения иммунизацией – 43,7% – удалось достигнуть впервые», – отметили в ведомстве.

За счет дополнительных источников финансирования привито почти пять тысяч жителей – некоторые предприятия предусмотрели средства на вакцинацию своих работников.

Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале января. Специалисты проводят еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями. Утвержден порядок оказания медицинской помощи взрослым и детям при инфекционных заболеваниях.

«На случай вспышки заболеваний в Приморском крае сформирован коечный фонд в инфекционных стационарах, также имеются реанимационные койки. Во всех учреждениях имеется необходимый запас противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, а также средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств», – сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

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